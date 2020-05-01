Лариса Невидайло: механизм получения субсидии предпринимателям будет доработан

| Фото: с личного аккаунта Ларисы Невидайло в Instagram | Фото: с личного аккаунта Ларисы Невидайло в Instagram

Мотивированные предложения по доработке механизма получения субсидии будут направлены Уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей. Такое решение принято по итогам совещания с региональными бизнес-омбудсменами под председательством Бориса Титова 28 мая.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

"Доложила о реализации мер поддержки бизнеса со стороны банковского сектора и налоговой службы. Озвучила основные проблемы, с которыми сталкивается предприниматель региона при получении банковских продуктов и субсидии. Мы активно взаимодействуем с банковским сектором. Подготовлена памятка о банковских "пандемийных" мерах, где каждый банк отражал собственные условия и правила предоставления данных продуктов. На основании этой памятки нами было проведено для бизнес-сообщества совещания с представителями регионального отделения ЦБ, 10-и банков, все вопросы частного характера мы направляли адресно", - рассказала Лариса Невидайло.

По ее словам, большинство вопросов поступает по субсидии. На сегодняшний день из 19 тыс. потенциальных получателей субсидии, обратились за субсидией только 63 % от общего числа.

"Что касается непосредственно рассмотрения обращений, мы столкнулись с проблемами отказов в предоставлении субсидии в виде МРОТ предприятиям, которые подпадают под все условия выплаты. Причин отказов две: техническая составляющая, заключающаяся в передаче данных отчета СЗВ-М между ответственными ведомствами. Второй вопрос тоже касается СЗВ-м, а если конкретнее, то ее структуры. Отчет не позволяет разграничить трудовой договор и договор гражданско-правового характера", - отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

Механизм получения предпринимателями субсидии будет дорабатываться. Предложения от регионов готов рассмотреть Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Анжела Лебедева