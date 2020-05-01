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Снятые маленькими тюменцами картины покажут в прямом эфире 1 июня

Общество, 12:50 29 мая 2020

www.mkrf.ru

Снятые маленькими тюменцами картины покажут в прямом эфире 1 июня. Восемь короткометражных фильмов созданы детьми или сняты при их участии. Посмотреть их можно в формате прямой трансляции, которая стартует 1 июня в 22 часа, сообщает Медиаполис.

Чтобы поддержать юных кинематографистов, организаторы проекта решили собрать их работы вместе и показать большой аудитории. За полтора часа зрители со всего мира смогут посмотреть фильмы о дружбе, любви и взрослении.

"Мы решили завершить проект показом 1 июня, ведь это очень добрый праздник — День защиты детей, а также первый день лета. После этого показа наш кинотеатр уходит на каникулы для поисков нового контента. Все восемь работ, которые покажут в этой трансляции, были сняты в Тюмени или Тюменской области: мы искали контент в группах Тюменских детских киностудий, а также в группе "Тюменское кино" ВКонтакте. Детское кино может посоревноваться с картинами, снятыми взрослыми, ведь у детей фантазия очень развита и они видят многие ситуации под другим углом, от этого кино только интереснее", — рассказал координатор проекта Денис Войт.

Главной целью онлайн-кинотеатра "Попкорн" является тиражирование контента, помощь кинематографистам в продвижении и повышение узнаваемости тюменского кино. Кинотеатр был запущен 23 марта и за время проведения успел собрать более 2 млн 400 тыс. просмотров.

Посмотреть фильмы и поддержать молодых тюменских кинематографистов можно в официальном сообществе "Медиаполис".

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# дети , кино , Медиаполис

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