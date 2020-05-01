Онлайн-квиз и "Безопасное колесо" ждут ребят Тюменского района 1 июня

| Фото: МАОУ Червишевская СОШ во "ВКонтакте" | Фото: МАОУ Червишевская СОШ во "ВКонтакте"

Юные жители Тюменского района примут участие в онлайн-квизе и акции "Безопасное лето" ко Дню защиты детей, сообщает управление образования Тюменского района.

Праздник детства стал темой квиза – одного из самых интересных интеллектуальных развлечений в режиме онлайн. В игре могут принять участие команды от двух до 10 человек. Акция пройдет одновременно по всей стране в 11 часов по московскому времени, прямая трансляция эфира будет в группе "Большая перемена".

Для участия нужны два устройства с выходом в интернет, команда и хорошее настроение. Узнать все подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Три команды, набравшие наибольшее количество баллов в квизе, получат памятные подарки от Российского движения школьников. На его страничке можно задать вопросы организаторам по участию в игре.

Школьники Тюменского района активно поддержали акцию "Счастливое и безопасное лето", направленную на профилактику чрезвычайных происшествий в летние каникулы. Ребята публикуют свои фото с рисунками и памятками в школьных группах во ВКонтакте.

Ученики Червишевской школы стартовали первыми. Они выложили фото с яркими слоганами и рисунками, посвященными безопасному лету. В Богандинской школе №1 создали веселый видеоролик, в котором приняли участие школьники и учителя вместе с директором. Для этого педагоги создали студию "ШколаПродакшС", где в веселых видеосюжетах рассказали, как провести лето безопасно.