Названы победители областного конкурса бизнес-проектов среди студентов

| Фото: Колледж цифровых и педагогических технологий | Фото: Колледж цифровых и педагогических технологий

Определены победители и призеры областного конкурса молодежных бизнес-проектов "Расширяем горизонты. ProfilUM" для студентов среднего профессионального образования, сообщает региональный департамент образования и науки.

Особенностью конкурса в этот раз стало его проведение в интерактивном (дистанционном) формате. Презентация проектов, общение конкурсантов и жюри было организовано через видеоконференцию на платформе Zoom. Организатором мероприятия традиционно стал Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

На рассмотрение жюри было представлено 13 разных по тематике, масштабности и уровню внедрения проектов. Все они разработаны под руководством преподавателей техникумов и колледжей.

Победителями конкурса в 2020 году признаны:

Первое место - Артем Журиков, Богдан Ивакин, Степан Ларионов, колледж цифровых и педагогических технологий, проект "Школа программирования "4school";

Второе место – Фадеева Василиса, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, проект "Mrs. Plush house" и Екатерина Шаденко, Тюменский колледж производственных и социальных технологий, проект "Разработка бизнес-плана организации ателье по пошиву пижам "Sweet dream";

Третье место – Джамиля Агаева, Тюменский колледж экономики, управления и права, проект Домашняя кондитерская "Mirenga" и Алсу Фаслетдинова, Мария Хруслова, Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова, проект "Здоровые сладости".

Члены жюри выделили проект "Ecoen" Александра Симанова, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, за креативный подход к идее.

Все участники конкурса отмечены сертификатами, а победители в дополнение к дипломам получат небольшое денежное вознаграждение – их первый доход в реализацию проекта.