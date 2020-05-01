О последствиях нехватки йода в организме рассказали тюменские врачи

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Дефицит йода очень распространен во многих регионах России. Тюменская область в их числе, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 2.

По словам специалистов, нехватка йода в организме приводит к нарушениям репродуктивной функции, ухудшению памяти, мышления, нарушениям речи у детей. Избежать этого можно, добавив достаточное количество йода в рацион.

Самый простой способ для этого - использование йодированной соли вместо обычной поваренной. В сутки рядовой житель Тюмени должен потреблять 5 граммов йодированной соли. Такая простая мера поможет избежать увеличения щитовидной железы.

"Пример - развитие диффузного токсического зоба. В год в нашем отделении регистрируется несколько человек с таким заболеванием. Лечится диффузный токсический зоб амбулаторно", - рассказала заведующая отделением эндокринологии Областной больницы № 2 Наталья Романова.

Всего в ОКБ № 2 на учете взрослой поликлиники состоят более 1 тыс. 200 пациентов с патологиями щитовидной железы. По словам Натальи Романовой, такие заболевания чаще всего выявляют во время медосмотров либо во время обращения ко врачу с соответствующими жалобами. Многие пациенты игнорируют или забывают про назначенное лечение и рискуют оказаться в стационаре.

"В отделении эндокринологии областной больницы № 2 оказывают медицинскую помощь даже самым тяжелым пациентам. В большинстве случаев врачам удается спасти положение. После лечения здесь пациенты наблюдаются дальше в поликлинике по месту жительства. Иногда требуется оперативное лечение в областной больнице № 1", - говорит Наталья Романова.

Она добавила, что йодированная соль - не единственный способ профилактики подобных заболеваний. Также йод в большом количестве содержится в морской капусте, красной икре, печени трески, хурме и гречневой крупе. Нужно добавить в рацион яблоки, фейхоа, морскую рыбу и морепродукты, картофель, шпинат, сыр и молочные продукты.