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Последний звонок прозвенел онлайн в школах Упоровского района

Общество, 13:09 29 мая 2020

Совет старшеклассников "Единство" Упоровской средней школы во ВКонтакте | Фото: Совет старшеклассников "Единство" Упоровской средней школы во ВКонтакте

Для 365 выпускников Упоровского района прозвенел виртуальный последний звонок 29 мая.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заведующая районным методическим кабинетом комитета по образованию администрации муниципалитета Любовью Арендоренко, аттестаты о полученном образовании получат 136 одиннадцатиклассников и 229 девятиклассников.

"Выдача аттестатов начнется после 11 июня. Единый государственный экзамен планируют сдавать 56 выпускников, это те ребята, которые намерены поступать в высшие учебные заведения", - рассказала Любовь Арендоренко.

По ее словам, подготовка к проведению последнего звонка в режиме онлайн велась школьниками. Педагогами и родителями заранее. В каждой школе подготовили ролики, снятые как самими выпускниками, так и с поздравлениями для них. Все они размещены на страницах учебных учреждений в социальных сетях. Видеообращение с добрыми пожеланиями в популярных пабликах муниципалитета разместили от главы района Леонида Саукова.

Ирина Кургузова

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# выпускники , последний звонок , Упоровский район , школьники

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