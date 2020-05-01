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Тюменцам расскажут об инструментах продвижения идей в социальных сетях

Общество, 13:18 29 мая 2020

пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Вторая онлайн-встреча годового образовательного курса "Базовый медиакурс" по развитию навыков работы в социальных медиа от мультицентра "Моя территория" стартует 29 мая в 16 часов, сообщают организаторы.

Ее участники в прямом эфире узнают, как сделать идеи узнаваемыми и какие инструменты для их продвижения существуют. Эксперт встречи — заместитель руководителя медиацентра молодежной политики Тюменской области Алена Нечетова. Она расскажет, каким должен быть публикуемый в социальных сетях контент. На онлайн-встрече разберут конкретные примеры успешных и ошибочных публикаций. Присоединиться к лекции можно по ссылке.

Автор самого интересного вопроса эксперту получит приз — набор стримера, состоящий из веб-камеры, микрофона и наушников от площадки молодежных команд региона "Лучше дома".

Напомним, образовательный курс по развитию навыков работы в социальных медиа был запущен в начале марта. Программа курса подразумевает участие всех желающих в медиаинтенсивах с региональными экспертами этой области. Первая онлайн-встреча с участниками проекта "Медиаштаб" прошла 21 марта. Руководитель SMM-отдела центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Олег Вешкурцев и пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина рассказали аудитории, как писать "сильные" тексты и оформлять привлекательную визуальную часть в интернете.

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# обучение , социальные сети

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