Черный пес ищет дом
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Пес по кличке Минато ищет хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Минато чуть более двух лет. В "Потеряшках" он с 2018 года. Однажды Минато уже находились хозяева, но позже вернули пса в фонд. Минато здоров, стерилизован, привит, имеет индивидуальный чип. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Анастасия.
Выбрать другого питомца из фонда или взять животное на передержку можно здесь.
Евгения Шевцова