Черный пес ищет дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Пес по кличке Минато ищет хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Минато чуть более двух лет. В "Потеряшках" он с 2018 года. Однажды Минато уже находились хозяева, но позже вернули пса в фонд. Минато здоров, стерилизован, привит, имеет индивидуальный чип. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Анастасия.

Выбрать другого питомца из фонда или взять животное на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова