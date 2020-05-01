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Черный пес ищет дом

Общество, 18:40 29 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Пес по кличке Минато ищет хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Минато чуть более двух лет. В "Потеряшках" он с 2018 года. Однажды Минато уже находились хозяева, но позже вернули пса в фонд. Минато здоров, стерилизован, привит, имеет индивидуальный чип. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Анастасия.

Выбрать другого питомца из фонда или взять животное на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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