Летняя досуговая площадка в режиме онлайн откроется в Ялуторовске

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Летняя досуговая площадка "Академия творчества. Онлайн" откроется 2 июня в 18 часов, сообщает "АРТ-Вояж" Ялуторовска.

"Весь июнь по вторникам и четвергам в 18 часов будут проходить: мастер-классы, арт-пленэры, онлайн-экскурсии, интерактивные программы, профилактические и патриотические мероприятия, квесты, музыкальные батлы и многое другое. Первая трансляция — 2 июня в 18 часов", - говорят организаторы.

Летняя досуговая площадка пройдет на платформах: Instagram @artvoyag72, ВК https://vk.com/club187149715, OK https://ok.ru/group/53264067920046.

"Летние каникулы можно провести интересно и в онлайн-формате!"- уверены сотрудники культуры Ялуторовска.