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Навигация на Ямале начнется с началом лета

Общество, 09:33 01 июня 2020

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Навигация на Ямале начнется с 1 июня, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Билеты на теплоходы по субсидируемым межмуниципальным и межрегиональным маршрутам уже можно приобрести на сайте перевозчика. С 1 июня они будут доступны также в кассе в здании речного вокзала в Салехарде, в кассах на дебаркадерах, пунктах назначения и непосредственно на судах.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции ограничения по загрузке судов на маршрутах предусмотрены лишь при отправке из Салехарда и Березово (ХМАО). Они не должны превышать 50 %. Всем пассажирам и экипажу на время всей поездки необходимо использовать маску и перчатки.

Информацию о расписаниях движения пассажирских судов можно узнать на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и официальном сайте перевозчика.

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# навигация , перевозка пассажиров , Ямал

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