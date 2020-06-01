Навигация на Ямале начнется с началом лета

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Навигация на Ямале начнется с 1 июня, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Билеты на теплоходы по субсидируемым межмуниципальным и межрегиональным маршрутам уже можно приобрести на сайте перевозчика. С 1 июня они будут доступны также в кассе в здании речного вокзала в Салехарде, в кассах на дебаркадерах, пунктах назначения и непосредственно на судах.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции ограничения по загрузке судов на маршрутах предусмотрены лишь при отправке из Салехарда и Березово (ХМАО). Они не должны превышать 50 %. Всем пассажирам и экипажу на время всей поездки необходимо использовать маску и перчатки.

Информацию о расписаниях движения пассажирских судов можно узнать на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и официальном сайте перевозчика.