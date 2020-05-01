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"Алые паруса" и торжественные линейки для ишимских выпускников проходят онлайн

Общество, 13:43 29 мая 2020

пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Торжественные линейки для ишимских выпускников организованы онлайн и продлятся до 15 часов 29 мая. Праздник "Алые паруса" стартует в 16 часов. Трансляция состоится на сайтах школ и в социальных сетях.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, 29 мая – последний учебный день для 9, 10, 11 классов. Ученикам выставляют оценки, подводят итоги обучения.

"Несмотря на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической обстановкой, успеваемость удалось сохранить на уровне и даже с положительной динамикой", - отметил замглавы.

По его словам, в текущем году со школой попрощаются 475 выпускников 11 классов и 744 – девятых. 61 выпускник идет на золотую медаль.

Борис Долженко напомнил, что для выпускников и с их участием пройдет видеоконцерт "Алые паруса" в соцсетях и на городском экране. Также вчерашних школьников поздравят первые лица города, педагогического корпуса и общественности.

Кроме того, 29 мая будут подведены итоги городского конкурса на лучший цифровой альбом #НашКласс и финиширует челлендж #ВыпускникИшим2020.

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# Алые паруса , Ишим , онлайн-трансляция , последний звонок

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