В объективе детство: в Голышманово проходит онлайн-акция

| Фото: Евгении Шевцовой | Фото: Евгении Шевцовой

Онлайн-акция "Веселое детство", посвященная Дню детей, стартовала в Голышмановском городском округе 28 мая. Организаторы ждут от жителей округа забавные фото детей разного возраста.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила педагог-организатор Голышмановского молодежного центра Мария Андреевская.

"Мы долго думали, как отметить Международный день детей в новых реалиях, когда невозможно собрать детвору и организовать для них какой-то праздник. Решили, пусть это будет акция фото и видео, на которых дети изображены в разных необычных ситуациях. Они зачастую нарушают правила – лезут в лужи, мешают мамам на кухне, иначе говоря, проказничают. Детство любого ребенка не обходится без шалостей, игр и забав. Этого мы и ждем от наших жителей, чтобы они прислали нам именно такие интересные фото и видеоматериалы", - рассказала она.

Акция "Веселое детство" стартовала 28 мая и за несколько часов более десятка материалов разместили голышмановцы в соцсетях с хештегом #ВеселоеДетствоГГО.

Временных рамок у данной акции нет, отмечает Мария Андреевская. Как только запас интересных материалов у участников иссякнет, организаторы отберут лучшие работы, отметят грамотами, подарками.

Как заметила педагог-организатор Молодежного центра Голышманово, до этого они проводили акцию "Помогатор". Родители присылали фото и видео, на которых дети помогают им по хозяйству или сами хозяйничают. Около 100 материалов за две недели поступило организаторам акции. И до сих пор голышмановцы охотно делятся снимками с детьми.

"Такими акциями мы хотим привлечь внимание к защите детства, к укреплению института семьи. И что может быть лучше детского смеха и улыбок. Всем семьям с детьми мы хотим пожелать здоровья, процветания и благополучия!"- пожелала педагог-организатор Голышмановского молодежного центра Мария Андреевская.

Анжела Лебедева