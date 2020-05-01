Демография в Тюменской области показывает рост

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Демография в Тюменской области показывает рост. По предварительным данным Тюменьстата на 1 марта 2020 года, в регионе проживает 1 млн 539,4 тыс. человек. Это на 17,8 тыс. больше, чем в 2019 году.

По данным Тюменьстата за январь-февраль 2020 г., в регионе родилось 2 тыс. 942 ребенка - 11,2 на 1 тысячу населения. Естественный прирост в эти месяцы - 1,1 на 1000 человек.

Как отмечает "Вслух.ру", по данным управления ЗАГС Тюменской области, за четыре месяца уже выдано 5 тыс. 919 свидетельств о рождении, в том числе 4 тыс. 188 – в Тюмени.

По миграционному приросту в докладе Тюменьстата о социально-экономическом положении указаны данные за январь. В регион переехало 3 тыс. 924 человека, в том числе 3 тыс. 403 – из других регионов, 491 – из стран СНГ. Еще 30 человек прибыли из дальнего зарубежья. Итого международная миграция в первом месяце 2020 г. составила 521 человек.