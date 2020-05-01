Ялуторовские танцоры стали дипломантами двух международных фестивалей

из группы Центра "Арт-Вояж" во ВКонтакте из группы Центра "Арт-Вояж" во ВКонтакте

Хореографический ансамбль "Ассорти" Ялуторовского культурного центра "Арт-Вояж" отмечен дипломами I и III степени на Международном фестивале творчества детей и молодежи "Золотые купола".

Награду юные танцоры получили в номинации "Эстрадная хореография" в детской возрастной категории.

Еще одна награда в копилке коллектива появилась по итогам X Международного хореографического онлайн-конкурса "Вдохновение". В номинации "Детский танец" ялуторовчане завоевали диплом II степени. Также благодарственным письмом за профессионализм, открытость новым идеям и активную позицию движение "Вдохновение" отметило руководителя коллектива Светлану Агешину.

Отметим, что танцевальный ансамбль "Ассорти" - один из самых молодых творческих коллективов Центра "Арт-Вояж". В его составе семь групп в возрасте от 4 до 13 лет. Участники ансамбля осваивают классический, народный и эстрадный танец и уже с первого года занятий выступают на сцене. Юные танцоры развивают не только танцевальное, но и актерское мастерство, участвуют в мероприятиях и концертах, в том числе международного формата.

Евгения Шевцова