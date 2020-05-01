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Тюменские автоинспекторы обеспечивают безопасность на федеральных трассах

Общество, 13:42 31 мая 2020

Администрации Тобольска ВКонтакте | Фото: Администрации Тобольска ВКонтакте

Пропагандистская акция "ТрассыБезДТП" проходит на федеральных автодорогах, проходящих по территории Тюменской области до 5 июня. Сотрудники ГИБДД совместно с медиками, представителями дорожных служб, волонтерами проведут мероприятия по безопасности дорожного движения на участках трасс, где фиксируется повышенная аварийность.

С приближением лета трафик на федеральных трассах увеличивается, сейчас в регион ежедневно с четырех федеральных направлений въезжает более 15-ти тысяч автомобилей, особенно большой поток транспорта идет со стороны Свердловской и Курганской областей.

Участники мероприятий призовут водителей к снижению скорости на дорогах, достаточному отдыху во время пути, соблюдению правил перевозки детей и повышенному вниманию, исключающему пользование во время движения мобильным телефоном и другими гаджетами.

В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 146 дорожных аварий, в них погибли 39 человек, 270 ранены. Половина из них случились на самой протяженной и опасной автодороге области – Тюмень-Ханты-Мансийск, в этих ДТП погибли 17 человек, 154 травмированы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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