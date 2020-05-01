Ишимская молодежь доказала, что работать можно где угодно

Фото мультицентра "Моя территория" в Ишиме Фото мультицентра "Моя территория" в Ишиме

Импровизированный офис устроила ишимская молодежь на одной из главных улиц города. Таким образом ребята решили поддержать сотрудников, которые трудятся на дистанционном режиме.

Активисты организовали комфортные условия для работы: поставили флипчарт и обустроили зону для общения с соблюдением социальной дистанции. Привлечь внимание ребята решили еще и необычным видом: они пришли в импровизированный офис в пижамах и с кофе.

Молодые ишимцы решали рабочие задачи, придумывали варианты событий и идеи проектов. К рабочему процессу присоединились прохожие, они предлагали варианты мероприятий в Ишиме, которые сами хотели бы посетить. Реализовать их можно будет после снятия ограничительных мер.

"Режим повышенной готовности показал, что большинство людей смогли перестроить свой уклад жизни. Как и многие, мы полностью перешли в онлайн: проводили события и проекты, общались с жителями через социальные сети.

Поэтому когда начался период постепенного выхода из этого режима, наша команда поняла, что может работать в любом месте", - поделился руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин.