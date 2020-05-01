Ишимская молодежь доказала, что работать можно где угодно
Импровизированный офис устроила ишимская молодежь на одной из главных улиц города. Таким образом ребята решили поддержать сотрудников, которые трудятся на дистанционном режиме.
Активисты организовали комфортные условия для работы: поставили флипчарт и обустроили зону для общения с соблюдением социальной дистанции. Привлечь внимание ребята решили еще и необычным видом: они пришли в импровизированный офис в пижамах и с кофе.
Молодые ишимцы решали рабочие задачи, придумывали варианты событий и идеи проектов. К рабочему процессу присоединились прохожие, они предлагали варианты мероприятий в Ишиме, которые сами хотели бы посетить. Реализовать их можно будет после снятия ограничительных мер.
"Режим повышенной готовности показал, что большинство людей смогли перестроить свой уклад жизни. Как и многие, мы полностью перешли в онлайн: проводили события и проекты, общались с жителями через социальные сети.
Поэтому когда начался период постепенного выхода из этого режима, наша команда поняла, что может работать в любом месте", - поделился руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин.