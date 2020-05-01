Ялуторовчане предлагают побаловать детей модным десертом

cookpad.com cookpad.com

Кулинарный мастер-класс "Кейк-попс" проведут специалисты культурного центра "Арт-Вояж" в Ялуторовске в Международный день защиты детей.

По словам организаторов, кейк-попс - настоящий хит детских вечеринок. Это бисквитные шарики на палочке, украшенные глазурью или кондитерскими посыпками. Приготовить такие дома не сложно, особенно весело и интересно делать это вместе с детьми.

Мастер-класс проведет мастер центра Анна Антясова. Участникам нужно заранее подготовить 250 г бисквита или печенья, 150 г сливочного сыра. Для глазури достаточно 200 г шоколада и 20 г сливочного масла. Для украшения кейк-попсов понадобится декоративная посыпка, кокосовая стружка, дробленые орешки или измельченное печенье. Также нужно подготовить палочки или деревянные шпажки.

Посмотреть мастер-класс можно в группах "Арт-Вояжа" во ВКонтакте, Одноклассниках или Инстаграме. Начало трансляции в 11 часов.

Евгения Шевцова