В Тюменской области выявлено 30 новых случаев COVID-19

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30 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 9 тыс. 268 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из них 40,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 тыс. 414 человек.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса в Москве - 2 тыс. 595, Московской области - 757 и Санкт-Петербурге - 369.

Антирейтинг по Уральскому федеральному округу: Свердловская область – 265, Югра – 136, Челябинская область – 136, Ямал – 65, Курганская область – 13.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 405 тыс. 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 тыс. 693 летальных исхода, выздоровело 171 тыс. 883 человека.