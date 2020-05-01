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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В регионе отменили дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов

Общество, 15:59 31 мая 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов отменили в Тюменской области, сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса.

В регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим область перешла на второй этап снятия ограничений и ослабления режима повышенной готовности.

С 31 мая отменена введенная ранее дезинфекция подъездов жилых многоквартирных домов, а также обработка улиц, мест общего пользования хлорсодержащими дезсредствами, которую муниципалитеты обязаны были проводить при выявлении больных коронавирусом.

В числе мер профилактики роста заболеваемости по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее.

Для людей в возрасте 65 лет и старше и тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, до 15 июня продлен режим самоизоляции, но уже без оказания разовой адресной социальной помощи, которая была выплачена в предыдущие сроки.

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# дезинфекция , коронавирус

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