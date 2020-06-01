Присоединиться к флешмобу "Отражение в детях" предлагают тюменцам

| Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Фотофлешмоб "Отражение в детях" запустили в социальных сетях представители управления Росгвардии по Тюменской области ко Дню защиты детей. Он продлится до 5 июня, а присоединиться могут все желающие, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо направить на электронный адрес rosgvardpressa72@yandex.ru или сообщением в группу Вконтакте "Росгвардия по Тюменской области" фото, указать год, когда оно было сделано, имена родителя и детей.

Авторы интернет-проекта отметили, что флешмобом хотят напомнить родителям, как важно уделять больше внимания детям. "Вместе полистать семейный альбом, найти сходства между собой, вспомнить интересные истории и детские мечты, совместно построить планы. Уверены, вы раскроете для себя новое отражение в своем сыне или дочке", - прокомментировали организаторы.

В акции уже приняли участие начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков, воспитывающий троих сыновей, его заместители и представители ведомства.

Кроме этого представители Росгвардии в онлайн-формате поздравят с Днем защиты детей ребят из детского дома "Сияние севера", а также детей с ограниченными возможностями здоровья из регионального Центра детей-инвалидов и сирот "Творчество".