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Школа инженерного резерва расскажет о планах на учебный год

Общество, 09:09 02 июня 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Родителей настоящих и будущих учащихся Школы инженерного резерва приглашают принять участие в вебинаре, посвященном планам на новый учебный год, сообщает пресс-служба ТИУ.

К эфиру подключатся руководство и преподаватели школы, университета, также представители отраслевых предприятий. В ходе прямого эфира обсудят новые направления обучения в ШИР, олимпиадную подготовку, изменения в формате работы в предстоящем учебном году, а именно введение дистанционных курсов и реализация проектов.

Прямой эфир состоится в официальном аккаунте Школы инженерного резерва в Инстаграм 3 июня. Начало в 19 часов.

Школа инженерного резерва Тюменского индустриального университета – центр обучения школьников 1-11 классов по дополнительным общеразвивающим программам. Целью ШИР является воспитание инженерной ментальности у детей, а также их ранняя профориентация и мотивация на работу в отраслевых компаниях.

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# ТИУ , школа инженерного резерва

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