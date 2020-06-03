Продлен прием заявок на всероссийский конкурс по созданию городской среды

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Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды 2021-2022 годов продлен до 1 июля, сообщает Минстрой РФ.

Федеральное правительство приняло постановление о продлении срока приема заявок на участие в четвертом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на один месяц. Таким образом, участники должны будут предоставить в Минстрой России сформированные заявки не позднее 1 июля.

Оценка проектов включает пять ключевых равнозначных критерия: жюри оценивают качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель — степень и разнообразие форм участия граждан.

Добавим, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Событие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и жителей. В связи с этим было принято решение включить конкурс в национальный проект "Жилье и городская среда".

За три года на конкурс поступило больше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд рублей. По итогам четвертого конкурса будут определены еще 80 проектов-победителей. С каждым годом конкуренция между муниципалитетами усиливается, а качество заявок существенно улучшается.