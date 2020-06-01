Победители конкурса стажировок могут получить работу в крупных компаниях региона

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Победителей конкурса стажировок определили в Тюмени. Участие в нем приняли 156 человек, сообщает мультицентр "Моя территория".

За полтора месяца они прошли три этапа: лекции по развитию надпрофессиональных компетенций, обучение проектированию на платформе твойуниверситет72.рф. Участники также решали кейсы десяти компаний-партнеров проекта: 2ГИС "Восток-Запад", центра развития бизнеса при Тюменском региональном отделении "Опора России", центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", digital-агентства "Решение Маркетинг", мультицентра "Моя территория", СУЭНКО, банка ВТБ, девелоперской компании "Создатели", Центра робототехники и АСУ, школы программирования и дизайна для детей CODDY.

"Это был наш первый опыт включения в подобные конкурсы, и он стал весьма успешным, позволил заметить достойных будущих сотрудников компании. В планах организовать для них индивидуальные собеседования, по результатам которых будет выявлено наличие необходимых компетенций. Кандидатам с достаточным уровнем развития компетенций будет предложена встреча с руководителем. Далее состоится тестовый день, на котором они смогут погрузиться в работу и понять, готовы ли они стать частью нашей компании. Если заинтересованность будет взаимной, мы сделаем предложение", — рассказала специалист по подбору и адаптации персонала во франчайзи сети 2ГИС "Восток-Запад" Инна Пирожкова.

Участники получали чек-листы с шагами-заданиями для выаолнения. Далее организаторы конкурса совместно с работодателями подготовили программы стажировок. Каждая из них была адаптирована под конкретную компанию. В итоге были определены десять победителей.

"Насыщенная образовательная программа, которую мы разработали для конкурсантов, позволила по максимуму подготовить каждого из них к этапу решения кейсов от работодателей. Многие проявили себя в полной мере, применили на практике полученные ранее знания. Однако до конца дошли самые целеустремленные. Вместе с компаниями-партнерами конкурса определили десяти счастливчиков, которые в перспективе смогут стать частью этих команд", — сообщила исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Среди победителей оказались Александр Колбеко, Роман Ковязин, Дмитрий Шуклин, Виктория Чернова, Ирина Пидлужная, Анна Богданенко, Виктория Утегенова, Салават Мадиев — студенты Тюменского государственного университета, старший вожатый оздоровительного детского лагеря "Витязь" Наталья Горбунова, педагог-психолог Гимназии №1 Тюмени Анна Попова. У них есть возможность стать стажерами в этих компаниях и реализовать свои идеи активизации рабочего процесса. В качестве бонуса все участники-победители получили smart-часы.

Студентка Тюменского государственного университета, руководитель студенческого сообщества Students' business club Виктория Утенегова рассказала, что стимулом к участию в конкурсе для нее стала возможность стажироваться в известной компании.

"Так можно набраться опыта и применить знания, приобретенные в вузе. Мне, как будущему управленцу, очень интересно узнать, на что делают акцент работодатели, как организована работа внутри коллектива той или иной компании. Моему успеху в конкурсе поспособствовали знания, полученные в вузе, а еще работоспособность и упорство. Я писала решение кейса около семи часов без остановки, проверяя каждый момент. Я даже представляла себя менеджером по продажам. Это было увлекательно, но сложно", — пояснила она.

Конкурс является одним из этапов проекта "Комплексная система по выявлению, развитию и поддержке перспективной молодежи в г. Тюмень". Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Участие в конкурсе бесплатное.