Юных тюменцев приглашают принять участие в квест-каникулах
| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение
Квест-каникулы для детей продлятся в Тюмени с 1 по 30 июня, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
В квесте могут принять участие все желающие. Участникам предлагается выполнять еженедельные задачи. Следить за ними можно в социальных сетях по хештегу #квест_каникулы.
В первом задании участникам квест-каникул предлагается ответить на вопрос - в какой серии сказок упоминаются волшебный порошок, Канзас и серебряные башмачки? В ответе необходимо нарисовать, слепить или сделать фото в образе персонажа из истории.
Свои ответы необходимо выставлять в Instagram с хештегом квеста.