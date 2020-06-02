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Юных тюменцев приглашают принять участие в квест-каникулах

Общество, 16:10 02 июня 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Квест-каникулы для детей продлятся в Тюмени с 1 по 30 июня, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В квесте могут принять участие все желающие. Участникам предлагается выполнять еженедельные задачи. Следить за ними можно в социальных сетях по хештегу #квест_каникулы.

В первом задании участникам квест-каникул предлагается ответить на вопрос - в какой серии сказок упоминаются волшебный порошок, Канзас и серебряные башмачки? В ответе необходимо нарисовать, слепить или сделать фото в образе персонажа из истории.

Свои ответы необходимо выставлять в Instagram с хештегом квеста.

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# каникулы , квест , Тюменское концертно-театральное объединение

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