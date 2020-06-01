Волонтеры передали юным пациентам больницы конверты-сюрпризы

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Более 60 конвертов-сюрпризов передали волонтеры в детский стационар ОКБ №2, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Волонтеры проекта "Краски жизни" каждый год 1 июня организовывают в детских стационарах больниц мастер-классы. В этот раз для каждого из ребятишек, находящихся на госпитализации, они подготовили конверты-сюрпризы. Внутри есть все, чтобы смастерить бумажный цветок – клей и детали из цветного картона. Также волонтеры записали видеоролик с рекомендациями, следуя которым дети смогут смастерить поделку.

Сильнее всех новой игрой заинтересовались детсадовцы и младшие школьники. Четырехлетняя Настенька, лежащая с мамой в хирургическом отделении, первым делом принялась искать среди картонных деталей розовые. Это ее любимый цвет. Волонтеры не подвели – розовые лепестки нашлись.