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Волонтеры передали юным пациентам больницы конверты-сюрпризы

Общество, 15:40 01 июня 2020

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Более 60 конвертов-сюрпризов передали волонтеры в детский стационар ОКБ №2, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Волонтеры проекта "Краски жизни" каждый год 1 июня организовывают в детских стационарах больниц мастер-классы. В этот раз для каждого из ребятишек, находящихся на госпитализации, они подготовили конверты-сюрпризы. Внутри есть все, чтобы смастерить бумажный цветок – клей и детали из цветного картона. Также волонтеры записали видеоролик с рекомендациями, следуя которым дети смогут смастерить поделку.

Сильнее всех новой игрой заинтересовались детсадовцы и младшие школьники. Четырехлетняя Настенька, лежащая с мамой в хирургическом отделении, первым делом принялась искать среди картонных деталей розовые. Это ее любимый цвет. Волонтеры не подвели – розовые лепестки нашлись.

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# больница , День защиты детей

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