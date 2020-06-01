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Три лесных пожара потушили в Тюменской области

Общество, 16:10 01 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три лесных пожара - в Бердюжском и Тюменском районах - ликвидировали на территории Тюменской области за прошедшие сутки, сообщает департамент лесного комплекса со ссылкой на региональный диспетчерский пункт Тюменской авиабазы.

Всего с начала 2020 года на территории Тюменской области потушили 78 лесных пожаров.

В регионе действует особый противопожарный режим. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

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# лесные пожары

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