Три лесных пожара потушили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три лесных пожара - в Бердюжском и Тюменском районах - ликвидировали на территории Тюменской области за прошедшие сутки, сообщает департамент лесного комплекса со ссылкой на региональный диспетчерский пункт Тюменской авиабазы.

Всего с начала 2020 года на территории Тюменской области потушили 78 лесных пожаров.

В регионе действует особый противопожарный режим. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.