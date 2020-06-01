Электронные больничные работающим пенсионерам продлят до 11 июня

| Фото: r72.fss.ru | Фото: r72.fss.ru

Правительство России приняло решение, позволяющее продлить до 11 июня электронные больничные работающим пенсионерам. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер РФ Михаил Мишустин, передает "Интерфакс".

Речь идет о больничных для граждан 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпуске.

Они смогут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно без предоставления каких-либо дополнительных сведений или документов.

Выданные этой категории граждан новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования. "Средства поступят напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС", - уточняется в сообщении пресс-службы правительства.

Кабинет министров напоминает, что расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в стопроцентном размере. Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в размере 69 тыс. 961,65 рубля в месяц.