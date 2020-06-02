Тюменские инноваторы создали систему контроля масочного режима

Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Систему, позволяющую контролировать ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, разработали в компании "Русский дистрибьютор" в Тюмени.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор компании Александр Доронин, в основе ее - машинное зрение и искусственный интеллект. Платформа подключается к камерам видеонаблюдения, сравнивает изображения с них с эталонной базой и решает: есть маска или нет. Разработчики заверяют, что обмануть искусcтвенный интеллект не получится. Даже если человек будет поворачивать лицо, прикроет его платком или волосами, система заметит отсутствие маски.

По тому же принципу определяется социальная дистанция. Использовать систему можно на предприятиях, социальных объектах и общественных местах. Один такой модуль заменяет несколько полноценных сотрудников. Некоторые тюменские компании уже заинтересовались системой, идут переговоры.

Разработка останется востребованной и после пандемии. Она будет контролировать ношение касок, перчаток и других средств защиты на предприятиях - для этого изначально ее и создавали. По словам Александра Доронина, на то, чтобы обучить модуль работе с масками, потребовалось две недели. Всего над машинным зрением его команда работает около года.

"Параллельно мы создаем проект, где с помощью 3D-очков и графики можно совершить обход предприятия и посмотреть, как и где работают сотрудники. Это будет выглядеть как в игре Counter-Strike. Пока он на стадии разработки", - добавил Александр Доронин.

Евгения Шевцова