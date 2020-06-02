Тюменские специалисты исследуют генетические ресурсы культурных растений

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

На биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак" завершается закладка полевых экспериментов по оценке коллекционного фонда и селекционного материала ряда культур (ячмень, пшеница, лен-долгунец, лен масличный, соя, картофель). Цель - разработка технологий, обеспечивающих высокую урожайность и защиту растений от грибных и бактериальных инфекций экономически эффективным, экологически безопасным способом, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Специалисты исследуют фитоэффекты биопрепаратов, наночастиц серебра и кремния на сортах яровой мягкой пшеницы.

Сельскохозяйственная генетика – один из приоритетов федеральной научно-технической программы развития генетических технологий в России. В Институте биологии ТюмГУ сформирован и пополняется коллекционный фонд культурных растений. С использованием современных генетико-биотехнологических методов получены новые формы, обладающие высокой экологической пластичностью и, следовательно, имеющие потенциальную возможность стать новыми сортами для Западной Сибири.

"Хорошо известно, что низкое биоразнообразие повышает риск заболевания растений и подверженности неблагоприятным факторам окружающей среды. В связи с этим особую ценность имеют биобанки семян, позволяющие сохранять ценный растительный материал, в том числе формы, которые в природных условиях уже не встречаются", — пояснила д. с.-х. наук, заведующая кафедрой ботаники, биотехнологий и ландшафтной архитектуры Нина Боме.

На биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак" расположен полевой стационар для изучения генетических ресурсов растений. В течение всего вегетационного периода полевая лаборатория на биостанции ТюмГУ служит площадкой для взаимодействия не только российских исследователей, но и представителей дальнего и ближнего зарубежья. Происходит как обмен современными достижениями и знаниями в области генетики развития растений, контроля признаков продуктивности, устойчивости к патогенам, так и организация совместных проектов.

Ряд исследований выполняется совместно с научными центрами России и других стран.