Тюменцы поедут в Крым в летнюю школу им. Чайковского

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Молодежь Тюменской области может отправиться в Судак в Республику Крым на летнюю школу, посвященную 185-летию великого композитора Петра Чайковского. Она пройдет с 15 по 21 августа. В ней примут участие молодые артисты балета и оперы, биологи и экоактивисты, а также специалисты по маркетингу и пиару. Подать заявку можно на официальном сайте tavrida.art до 5 июля, сообщает Мегатюмень.

По итогам программы они представят балетные номера, пройдут прослушивание в партнерский театр, предложат варианты решения проблемы загрязнения Черного моря и разработают концепции медийной поддержки благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Участники смогут выбрать одну из четырех арт-школ: школа балетного искусства; школа оперного искусства; школа экологии; школа культурно-просветительских проектов.