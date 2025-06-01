  • 22 июня 202522.06.2025воскресенье
  • USD78,5016
    EUR90,1356
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

Тюменцы поедут в Крым в летнюю школу им. Чайковского

Общество, 17:34 22 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Молодежь Тюменской области может отправиться в Судак в Республику Крым на летнюю школу, посвященную 185-летию великого композитора Петра Чайковского. Она пройдет с 15 по 21 августа. В ней примут участие молодые артисты балета и оперы, биологи и экоактивисты, а также специалисты по маркетингу и пиару. Подать заявку можно на официальном сайте tavrida.art до 5 июля, сообщает Мегатюмень.

По итогам программы они представят балетные номера, пройдут прослушивание в партнерский театр, предложат варианты решения проблемы загрязнения Черного моря и разработают концепции медийной поддержки благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Участники смогут выбрать одну из четырех арт-школ: школа балетного искусства; школа оперного искусства; школа экологии; школа культурно-просветительских проектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# летняя школа , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 22.06.2025Тюменцы поедут в Крым в летнюю школу им. Чайковского
16:54 22.06.2025Около 170 тысяч жителей Тюменской области участвую в программе "Активное долголетие"
16:31 22.06.2025Колебания дневной и ночной температуры могут угрожать растениям тюменских огородников
15:19 22.06.2025Тюменцы массово исполнили "Песенку фронтового шофера"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора