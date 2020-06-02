Центр обслуживания "Росводоканал Тюмень" возобновил работу
Центр обслуживания "Росводоканал Тюмень" возобновил очное обслуживание абонентов, сообщает пресс-служба компании.
В соответствие с требованиями Роспотребнадзора на рабочих местах специалистов установлены ограждающие экраны, все сотрудники и абоненты находятся в защитных масках. Прием ведется только по предварительной записи.
Как подчеркнула коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова, одновременно в зале могут находиться не более 10 человек. Поэтому тюменцев просят приходить вовремя. Записаться на удобное время можно на сайте предприятия или по телефону 540-940.
Кроме того, началась выдача оригиналов документов по заявлениям поданным дистанционно. В таких случаях поступают персональные приглашения.