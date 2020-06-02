Об опасности запрещенных веществ говорили медики на общешкольном онлайн-собрании в Ишиме

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

Психиатры ишимского филиала Областной клинической психиатрической больницы приняли участие в общешкольном родительском собрании в режиме онлайн. До пандемии коронавируса они почти каждый месяц приходили в школы, чтобы побеседовать с родителями и самими детьми о сохранении здоровья. Медики решили не прекращать общения, особенно в летние каникулы, когда ребята по большей части предоставлены сами себе, сообщает лечебное учреждение.

"Важно было еще раз напомнить о значимости здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни, - рассказал врач-психотерапевт Александр Щербаков. - Это поведение человека, которое отражает определенную жизненную позицию. И чтобы детям ее занять, им нужно дать знания".

В общешкольном собрании участвовали ученики 6-8 классов, более 40 человек. Они обсудили с медиком темы "ЗОЖ во время летних каникул" и "Снюс: смертельная мода в школьной среде".

"К сожалению, дети не понимают всей опасности употребления различных никотиновых смесей, - отметил Александр Щербаков. – В соцсетях различные табачные смеси продвигают как легкую альтернативу сигаретам. В безвредность, правда, верить не стоит – в интернете можно посмотреть, до какой степени повреждается челюстно-лицевой аппарат. К тому же, высок риск появления злокачественных новообразований. Не стоит забывать и об индивидуальной реакции организма – порой она развивается настолько быстро, что скорая помощь может и не успеть. А поскольку запаха табака нет, родители не всегда вовремя замечают беду".

После беседы врач ответил на вопросы подростков, а родителям посоветовал отслеживать "модные темы" в молодежной среде и в случае увлечения ребенка ими не пытаться решать вопрос самостоятельно, а обратиться к специалистам.