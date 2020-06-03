  • 3 июня 20203.06.2020среда
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Отборочные соревнования WorldSkills Russia впервые пройдут онлайн

Общество, 09:09 03 июня 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Впервые в истории движения отборочные соревнования для участия в финале VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" будут проводиться онлайн. Соревнования пройдут по 27 компетенциям с 1 по 20 августа в различных регионах России в дистанционно-очном формате, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Тюменская область выступает соорганизатором соревнований в компетенции "Медицинский и социальный уход" (основная линейка и юниоры).

Особенность отборочных соревнований этого года заключается в том, что команда экспертов в режиме реального времени следит за ходом соревнований и проводит оценку выполненных конкурсных заданий по компетенции в центре управления соревнованиями (ЦУС). Площадка ЦУС, в свою очередь, организуется на территории региона-соорганизатора. Участники выполнят задания под наблюдением установленных веб-камер на домашних площадках, которыми послужат региональные образовательные организации.

Представители Тюменской области примут участие в 19 компетенциях. Среди ни - технологии моды, парикмахерское искусство, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтаж, ветеринария, туризм, веб-дизайн и разработка, эксплуатация сельскохозяйственных машин, физическая культура, спорт и фитнес, физическая культура, спорт и фитнес-юниоры, сварочные технологии, медицинский и социальный уход, изготовление прототипов - юниоры, поварское дело, дошкольное воспитание, предпринимательство, предпринимательство - юниоры, управление локомотивом, преподавание в младших классах.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ворлдскиллс Россия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:25 03.06.2020Центр психологической поддержки студентов заработал в ТюмГУ
09:47 03.06.2020Тюменцы примут участие в форуме "ОстроVа 2020"
09:28 03.06.2020Конкурс детского рисунка объявила тюменская библиотека
09:09 03.06.2020Отборочные соревнования WorldSkills Russia впервые пройдут онлайн