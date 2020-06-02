Будущую маму и ее ребенка спасли в ходе уникальной тройной операции

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи спасли беременную женщину и ее малыша во время операции, которая прошла в три этапа, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

У женщины на 32 неделе беременности врачи обнаружили аневризму восходящего отдела аорты – самой крупной артерии в организме человека. Это редкое осложнение опасно крайне высоким риском смертельного исхода. Единственный выход – экстренное хирургическое вмешательство.

Врачи тюменских больниц провели крайне сложную тройную операцию.

Сначала сердечно-сосудистые хирурги областной больницы № 1 выполнили доступ к сосудам для последующей установки специального сосудистого импланта.

Затем было выполнено кесарево. В этом на помощь кардиохирургам пришли врачи перинатального центра.

Третьим этапом специалисты заменили поврежденный участок аорты специальным сосудистым имплантом и тем самым спасли маму новорожденного от неминуемой гибели.