Будущую маму и ее ребенка спасли в ходе уникальной тройной операции
Тюменские врачи спасли беременную женщину и ее малыша во время операции, которая прошла в три этапа, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
У женщины на 32 неделе беременности врачи обнаружили аневризму восходящего отдела аорты – самой крупной артерии в организме человека. Это редкое осложнение опасно крайне высоким риском смертельного исхода. Единственный выход – экстренное хирургическое вмешательство.
Врачи тюменских больниц провели крайне сложную тройную операцию.
Сначала сердечно-сосудистые хирурги областной больницы № 1 выполнили доступ к сосудам для последующей установки специального сосудистого импланта.
Затем было выполнено кесарево. В этом на помощь кардиохирургам пришли врачи перинатального центра.
Третьим этапом специалисты заменили поврежденный участок аорты специальным сосудистым имплантом и тем самым спасли маму новорожденного от неминуемой гибели.