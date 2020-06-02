В Тюмени детский сад выплатит пострадавшей девочке более трехсот тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

350 тыс. рублей выплатит в Тюмени детский сад за травмы трехлетней воспитанницы. В августе 2019 года во время прогулки девочка ударилась головой о деревянный домик, сообщает прокуратура Тюменской области.

Увидев, что малышка получила травму, воспитатель понесла ее на руках в здание детсада для оказания помощи. Однако женщина споткнулась о порог и упала вместе с ребенком. Девочка получила тяжкий вред здоровью. Второе падение воспитатель скрыла от родителей. В больнице мама настояла на томографии, которая показала серьезную травму головы.

Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь получить компенсацию морального вреда. Суд, рассмотрев дело, взыскал с детского сада в пользу малышки 350 тыс. рублей.