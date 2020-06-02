МЧС Тюменской области предупреждает о заморозках на юге региона

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Заморозки до ноля - минус пяти градусов ожидаются местами на юге Тюменской области с 3 по 6 июня, сообщает региональное управление МЧС.

В связи с ожидаемыми погодными условиями, увеличивается риск повреждения (гибели) посевов и сельскохозяйственных культур. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом.

Сотрудники профильных структур проинформировали ЕДДС муниципальных районов об ожидаемом метеорологическом явлении. Организовано проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах региона.

Жителям напоминают о необходимости соблюдения осторожности и правил пожарной безопасности, особенно, в частном жилом секторе и при обращении с электроприборами.

Единый телефон пожарных и спасателей 01 или 101.