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Магистерскую программу представят в ТюмГУ будущим нефтяникам

Общество, 11:00 03 июня 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Абитуриентов, мечтающих о карьере нефтяника, приглашают на онлайн-презентацию магистерской программы, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Программа "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" пройдет на платформе ZOOM 4 июня. Начало в 17 часов по московскому времени.

Директор Политехнической школы ТюмГУ Михаил Писарев расскажет о том, с какими проблемами на сегодняшний день сталкивается нефтегазовая отрасль, какие перспективы ее ожидают и какое место во всех этих процессах занимает концептуальный инжиниринг. Слушатели узнают о преимуществах, которыми пользуются в ходе обучения магистранты Политехнической школы и об особенностях учебного процесса.

Во время презентации можно будет обсудить карьерные перспективы, открывающиеся после окончания магистратуры, а также познакомиться со студенческой жизнью, задав вопросы магистранту первого курса.

В прямом эфире также расскажут, как будет проходить приемная кампания в 2020 году.

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# политехническая школа , ТюмГУ

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