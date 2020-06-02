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В Тобольске меняют правила благоустройства

Общество, 16:05 02 июня 2020

личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram | Фото: личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram

Проект новых правил благоустройства обсудили в Тобольске. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Принципиально меняется подход к регулированию вопросов требований к фасадам, в том числе к размещению вывесок, проведению земляных работ. Устанавливаются новые стандарты содержания прилегающих территорий. Правила определяют правовые основы для дальнейшей детализации процессов благоустройства, в том числе озеленения, праздничного оформления и многого другого", - пояснил он.

По словам Максима Афанасьева, муниципалитет отказывается от большого количества согласовательных процедур. Следующим этапом станет разработка архитектурно-градостроительной концепции: подсветки, типов стройматериалов, цветовых решений городских фасадов.

"Опробуем мы новую форму работы на гостевом маршруте", - добавил глава Тобольска.

Евгения Шевцова

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# благоустройство , Максим Афанасьев , Тобольск

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