В Тобольске меняют правила благоустройства

| Фото: личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram | Фото: личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram

Проект новых правил благоустройства обсудили в Тобольске. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Принципиально меняется подход к регулированию вопросов требований к фасадам, в том числе к размещению вывесок, проведению земляных работ. Устанавливаются новые стандарты содержания прилегающих территорий. Правила определяют правовые основы для дальнейшей детализации процессов благоустройства, в том числе озеленения, праздничного оформления и многого другого", - пояснил он.

По словам Максима Афанасьева, муниципалитет отказывается от большого количества согласовательных процедур. Следующим этапом станет разработка архитектурно-градостроительной концепции: подсветки, типов стройматериалов, цветовых решений городских фасадов.

"Опробуем мы новую форму работы на гостевом маршруте", - добавил глава Тобольска.

Евгения Шевцова