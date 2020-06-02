Заводоуковские библиотеки доставят книги на дом

| Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во ВКонтакте | Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во ВКонтакте

Услугу бесконтактной доставки книг на дом предлагает Заводоуковский библиотечный центр.

Для этого нужно подать заявку в городские библиотеки 3 и 4 июня с 9 до 17 часов, в сельские библиотеки - с 10 до 17 часов, в Нижнеингальскую библиотеку - с 10 до 14 часов. Это можно сделать по телефону или на электронную почту.

После библиотекарь известит о времени и условиях получения заказа. Книги будут выдавать при предъявлении паспорта и с соблюдением всех санитарных норм.

Таким же способом можно вернуть в библиотеку ранее взятые книги. Предварительно их нужно будет упаковать и указать фамилию, имя и контактные данные читателя.

Как считают организаторы, так они помогут землякам интересно и с пользой провести время в самоизоляции. Получить на дом можно любые книги: классику, романы, детективы, произведения школьной программы, а также периодическую литературу.

Евгения Шевцова