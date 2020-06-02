Тобольский ансамбль "Егоза" стал победителем всероссийского конкурса

Ансамбль "Егоза" ДК "Речник" Тобольска | Фото: группа "Хореографический ансамбль" во ВКонтакте Ансамбль "Егоза" ДК "Речник" Тобольска | Фото: группа "Хореографический ансамбль" во ВКонтакте

Хореографический ансамбль "Егоза" Дома культуры "Речник" Тобольска стал лауреатом первой степени V Всероссийского конкурса "Таланты России". Это дистанционный конкурс. На суд жюри юные танцоры представили белорусский номер "Дудалка".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила художественный руководитель ансамбля "Егоза" Дома культуры "Речник" Тобольска Диана Курбатова.

Во всероссийском онлайн-конкурсе "Таланты России" тобольские танцоры участвуют регулярно, не раз становились победителями и призерами.

"Ансамбль "Егоза" - дети 9-10 лет - мы представили на суд жюри белорусский номер "Дудалка" (дудочка). Мы сначала для детей провели посвящение в национальность - подготовили видеоролик о национальности, костюмах. Им было сложно перейти от эстрадных номеров к народным. Первый раз "Дудалку" мы показали на День матери в 2019 году. Потом в январе 2020 года в Тюмени представили на международном конкурсе, получили лауреата первой степени. И на дистанционном конкурсе тоже стали первыми", - говорит она.

Диана Курбатова в ДК "Речник" работает с 2006 года. До этого сама участвовала в хореографическом коллективе "Фейерверк" под руководством Натальи Колчановой.

"Когда начала работать, то вела подготовку малышей до 7 лет, потом передавала руководителю коллектива – Наталье Колчановой. Она до сих пор является моим наставником. А в 2017 году сама организовала два коллектива - ансамбли "Егоза" и "Колибри". Набираю детей с шести лет. Всего на сегодня более 30 детей. Есть и девочки, и мальчики", - сказала художественный руководитель.

По словам тобольского хореографа, репертуар коллективов начинали строить с эстрадных танцев, а в последнее время перешли на народные композиции. Ей самой этот жанр ближе.

Костюмы для номеров шьют за счет родительской оплаты. С инструментами, которые необходимы для композиций, помогает муж. Так, у "Колибри" есть номер "Сенокос" нужны были косы, их сделал супруг Дианы.

"Еще мы за время самоизоляции успели направить номер ансамбля "Колибри" на международный конкурс. Ждем результатов. На время дистанционного обучения танцоры получали задания по Вайберу. Дети старательные, родители поддерживают. Планирую за лето пройти обучение - онлайн-курсы по танцевальным номерам, чтобы учебный год начинать с детьми с новыми знаниями", - поделилась хореограф Дома культуры "Речник" Тобольска Диана Курбатова.

Анжела Лебедева