Конкурс "Цветущий округ-2020" стартовал в Заводоуковске

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Местная общественная организация "Союз органов ТОС" Заводоуковского округа приглашает жителей частного сектора и многоквартирных домов округа принять участие в конкурсе "Цветущий округ-2020".

"Стоит учесть, что конкурс не предполагает красивое убранство во дворах частных домов — так, как это выполнено для своей семьи. В положении о проведении конкурса включены критерии по красиво оформленным клумбам, газонам, зеленым насаждениям вдоль своих улиц или во дворах многоквартирных домов, по оригинальности оформления, опрятному виду фасадов домов, наличию номерных знаков", - говорят организаторы конкурса.

Конкурс "Цветущий округ" в Заводоуковске проводится второй год. За 2019 год дипломами и премиями по 10, 8 и 5 тысяч рублей награждены жители 11 улиц и трех многоквартирных домов. Многие участники отмечены благодарственными письмами главы округа. Жители улиц, получившие премии, потратили деньги на приобретение цветочной рассады для высадки в клумбы на своих улицах в 2020 году.