Горожан призывают проголосовать за проекты благоустройства Тюмени

| Фото: Тюмень — наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень — наш дом во Вконтакте

Голосование за проекты в сфере благоустройства территории Тюмени продолжается на портале "Я решаю!". Оно продлится до 9 июня. Каждый житель может отдать свой голос за понравившиеся проекты.

Всего в голосовании участвует 14 проектов, предусматривающих устройство (реконструкцию) детских, спортивных площадок, площадок для выгула домашних животных, устройство архитектурных объектов, ландшафтных композиций и цветников, а также устройство пешеходной дорожки и пандуса для маломобильных групп населения.

Напомним, что конкурс проектов активных жителей, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств местного бюджета на воплощение своих идей в сфере благоустройства общественных территорий, проходит в Тюмени впервые.

Фотоальбом инициативных проектов здесь.