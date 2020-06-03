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Горожан призывают проголосовать за проекты благоустройства Тюмени

Общество, 15:45 03 июня 2020

Тюмень — наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень — наш дом во Вконтакте

Голосование за проекты в сфере благоустройства территории Тюмени продолжается на портале "Я решаю!". Оно продлится до 9 июня. Каждый житель может отдать свой голос за понравившиеся проекты.

Всего в голосовании участвует 14 проектов, предусматривающих устройство (реконструкцию) детских, спортивных площадок, площадок для выгула домашних животных, устройство архитектурных объектов, ландшафтных композиций и цветников, а также устройство пешеходной дорожки и пандуса для маломобильных групп населения.

Напомним, что конкурс проектов активных жителей, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств местного бюджета на воплощение своих идей в сфере благоустройства общественных территорий, проходит в Тюмени впервые.

Фотоальбом инициативных проектов здесь.

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# благосустройство , Я решаю!

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