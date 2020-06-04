  • 4 июня 20204.06.2020четверг
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более тысячи четырехсот видеокамер будут вести трансляции ЕГЭ в Тюменской области

Общество, 17:32 04 июня 2020

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Более 1 тыс. 400 камер видеонаблюдения обеспечат онлайн-трансляцию ЕГЭ в Тюменской области, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Ростелеком"в Тюменской и Курганской областях.

Экзамены у выпускников начнутся с 3 июля, специалисты "Ростелекома" приступили к настройке системы видеонаблюдения. Ею оснастят 767 аудиторий на базе 48 пунктов проведения экзаменов и Регионального центра обработки информации, в том числе 16 школ в областном центре.

Как рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский, из всех аудиторий трансляция пройдет в режиме реального времени.

"За сдачей и проверкой ЕГЭ в Тюменской области будут следить 1 тысяча 434 камеры, по две в каждой аудитории проведения экзамена. Угол обзора камер будет охватывать не только участников ЕГЭ, но и место печати и предварительной раскладки контрольно-измерительных материалов. Во время проведения экзаменов будет организована дистанционная поддержка трансляции, а на местах обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости оперативно смогут оказать техническую помощь", - пояснил он.

Камеры обеспечат видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ-2020, видеотрансляцию сигнала на портале www.smotriege.ru и передачу записей в Центр обработки данных Екатеринбурга, где они будут храниться до 1 марта 2021 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видеонаблюдение , выпускники , ЕГЭ , онлайн-регистрация , Ростелеком

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 04.06.2020Восемьсот метров дороги отремонтировано по улице Чайковского в Тюмени
18:54 04.06.2020На видео-конкурс "Звери из-за двери" приглашает тюменцев "СоТворчество поколений"
18:39 04.06.2020Заводоуковцы готовятся отметить юбилеи города и района
18:27 04.06.2020Эксперимент по внедрению электронного документооборота стартовал на портале Роструда