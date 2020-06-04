Более тысячи четырехсот видеокамер будут вести трансляции ЕГЭ в Тюменской области

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Более 1 тыс. 400 камер видеонаблюдения обеспечат онлайн-трансляцию ЕГЭ в Тюменской области, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Ростелеком"в Тюменской и Курганской областях.

Экзамены у выпускников начнутся с 3 июля, специалисты "Ростелекома" приступили к настройке системы видеонаблюдения. Ею оснастят 767 аудиторий на базе 48 пунктов проведения экзаменов и Регионального центра обработки информации, в том числе 16 школ в областном центре.

Как рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский, из всех аудиторий трансляция пройдет в режиме реального времени.

"За сдачей и проверкой ЕГЭ в Тюменской области будут следить 1 тысяча 434 камеры, по две в каждой аудитории проведения экзамена. Угол обзора камер будет охватывать не только участников ЕГЭ, но и место печати и предварительной раскладки контрольно-измерительных материалов. Во время проведения экзаменов будет организована дистанционная поддержка трансляции, а на местах обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости оперативно смогут оказать техническую помощь", - пояснил он.

Камеры обеспечат видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ-2020, видеотрансляцию сигнала на портале www.smotriege.ru и передачу записей в Центр обработки данных Екатеринбурга, где они будут храниться до 1 марта 2021 года.