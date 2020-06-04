Премии для победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика" выросли в 20 раз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Премии, которые присуждаются победителям конкурса "Лучшая муниципальная практика", с 2020 года вырастут в двадцать раз. Максимальный денежный приз для проектов, получивших наибольшую оценку жюри, теперь составляет 75 млн рублей. Соответствующее постановление принято федеральным правительством, сообщает Минстрой РФ.

Право на участие в конкурсе имеют городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения — они составляют первую категорию участников. С 2020 года в зависимости от призового места они смогут получить от 30 млн до 75 млн руб. Вторая категория — сельские поселения. Благодаря нововведениям они могут выиграть от 10 до 25 млн рублей.

Постановление также вводит новую номинацию — "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)", координатором которой выступит Минстрой России. Теперь органы местного самоуправления могут представить на суд жюри примеры внедрения решений "умного" города на муниципальном уровне.

"Появление в конкурсе номинации по внедрению технологий "умного" города назрело давно. В условиях стремительно меняющихся технологий и процессов цифровизация имеет особое значение, поскольку позволяет принципиально изменять наши города, решать самые актуальные для конкретного населенного пункта и его жителей задачи. Поэтому для повышения уровня городского управления мы отбираем лучшие решения, доказавшие свою эффективность. Увеличение призового фонда усилит конкуренцию и, соответственно, качество реализуемых решений для всех участников конкурса", — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Победителями в номинации могут стать органы местного самоуправления, представившие реализованные проекты по цифровизации городского хозяйства. Они должны соответствовать одному из направлений стандарта "Умный город": умное ЖКХ, городское управление, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи и другое.

Срок подачи конкурсных заявок в федеральную комиссию был продлен на месяц — до 20 августа. Победителей назовут в срок до 1 октября.

Модернизация при помощи цифровых технологий стала пятой номинацией конкурса. Помимо этого, работа органов местного самоуправления оценивается по направлениям — градостроительная политика, муниципальная экономическая политика, обеспечение эффективной обратной связи и привлечение граждан к участию в местном самоуправлении, реализация мероприятий в сфере национальной политики.