В Тюменской области пройдут временные отключения телерадиовещания

| Фото: rtrs.ru | Фото: rtrs.ru

Временные перерывы в трансляции телерадиовещания планируются 8 июня в Тюмени, Ишиме, Тобольске, в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах. С 4 по 13 часов там будут проводиться профилактические работы, сообщает РТРС.

В Тюмени и Тюменском районе отключат первый и второй мультиплексы (РТРС-1, РТРС-2), то есть вещания не будет 20 ТВ каналов и 3 радиоканалов. Также ожидается перерыв в вещании Дисней, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Ю, ТРадио России, Авторадио, Европа Плюс, Наше радио, Красная Армия, Детское радио, Диполь FM, Дорожное радио, Комсомольская правда, Радио Маяк, Радио 7, Радио Сити, Радио Шансон, Ретро FM, Спорт FM и Юмор FM.

В Тобольске и Тобольском районе отключения коснутся первого и второго мультиплекса, телеканалов СТС, СТС-Love, ТНТ, Радио России и радиостанции "Наше Радио".

В Ишиме и Ишимском районе ожидается перерыв в вещании РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Радио Шансон, Поместное радио.

В Омутинском районе временно отключатся РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

Жителям региона напоминают, что актуальную информацию о профилактических или других плановых работах, требующих отключения передающего оборудования, можно уточнить на сайте РТРС.

Любовь Голышева