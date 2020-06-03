Сохранение аутентичности сибирских татар – главное направление работы асланинского ансамбля

| Фото: организаторов I регионального фестиваля творческих любительских коллективов | Фото: организаторов I регионального фестиваля творческих любительских коллективов

Сбор сведений об обрядах сибирских татар от старожилов, постановка их на сцене, участие в национальных фестивалях и конкурсах – главное, над чем работает фольклорно-этнографический ансамбль "Тамаша" с. Аслана Ялуторовского района. Сохранение аутентичности татар, проживающих в селе, – основа работы коллектива.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель фольклорно-этнографического ансамбля "Тамаша" с. Аслана Ялуторовского района Ильяз Бакиев.

"Тамаша" в переводе с татарского означает яркое зрелище. Номера ансамбля оправдывают название. На I региональном фестивале творческих любительских коллективов в октябре 2019 года асланинский ансамбль взорвал публику своим ярким, красочным, насыщенным песнями, прибаутками, смехом национальным обрядом. Получил заслуженную награду – диплом первой степени.

Весной 2020 года "Тамаша" получила право участвовать в конкурсе регионального департамента культуры по предоставлению гранта. Ансамбль выиграл конкурс, получит 300 тыс. рублей.

"Средства гранта направим на пошив национальных костюмов, приобретение обуви", - сказал Ильяз Бакиев.

В 2020 году "Тамаша" отметит 35 лет со дня основания.

"В 1982 году я окончил Казанский институт культуры, факультет хореографии, был колхозным стипендиатом. Вернулся домой, в Аслану. После армии создал группу "Молодость". Агитбригадами ездили по району. В 1997 году представляли Тюменскую область по Волге на фестивале тюркских народов. После этого потянулись к этнографии. Стали активно общаться со старожилами, записывать обряды и показывать на сцене", - говорит руководитель ансамбля Ильяз Бакиев.

| Фото: организаторов I регионального фестиваля творческих любительских коллективов | Фото: организаторов I регионального фестиваля творческих любительских коллективов

Сейчас в составе творческого коллектива работают только сотрудники культуры – шесть человек – возраст до 60 лет. Ежегодно в репертуар ансамбля добавляется что-то новое, так, совсем недавно они создали постановку о рыбаках, в ее основе – традиции, которые соблюдали в рыбацких семьях Асланы. Родители Ильяза Бакиева, которым далеко за 80-ть, делятся такими историями. Они и рассказали о рыбацкой артели в Аслане. Таким же образом появился и обряд "Кукушкин чай".

"Записываем поговорки, афоризмы старожилов. Все это применяем в своих поставках. Все знания участники коллектива передают подрастающему поколению – несколько групп вокалистов и танцоров действуют у нас в Аслане. Дети ставят свои номера, также выступают с нами на фестивалях разных", - отмечает он.

Копилка достижений асланинской "Тамаши" постепенно пополняется. В 2019 году они ездили в Тобольск на фестиваль "Исторические наследие", получили диплом участников и Коран в подарок. В Казани на традиционном национальном конкурсе заняли второе место. Ансамбль - постоянный участник областного "Сабантуя", фестиваля "Мост дружбы".

"У нас всегда есть, что показать, чем удивить зрителя. В Казани 30 августа пройдет праздник национальной культуры. В составе делегации Тюменской области планируем туда попасть", - поделился руководитель фольклорно-этнографического ансамбля "Тамаша" с. Аслана Ялуторовского района Ильяз Бакиев.

Напомним, итоги конкурса грантовой поддержки любительским коллектива региона были опубликованы по портале государственно-правовой информации правительства Тюменской области 21 мая. Из 15 заявок эксперты определили шесть победителей.

Обладателями гранта в размере 300 тыс. рублей стали: образцовый любительский коллектив - ансамбль танца "Фиеста" с. Викулово, народный любительский театральный коллектив "Альянс" с. Абатское, ансамбль русской песни "Россияночка" Ишимского района, образцовый любительский коллектив - цирковая студия "Икар" Тюмени, фольклорно-этнографический ансамбль "Тамаша" Ялуторовского района, образцовый любительский ансамбль народного танца "Калинка" с. Ярково.

Средства поддержки они получат после издания распоряжения правительства Тюменской области о предоставлении грантов.

Анжела Лебедева