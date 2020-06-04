Тюменцы задолжали Водоканалу почти семьсот миллионов рублей

| Фото: пресс-служба «Тюмень Водоканала» | Фото: пресс-служба «Тюмень Водоканала»

Временная отмена пени и штрафов не освобождает абонентов Тюменского водоканала от платы за водоснабжение и водоотведение. В компании констатируют снижение поступлений – только в мае сумма недополученных платежей составила 50 млн рублей. Всего же сумма задолженности составляет порядка 700 млн рублей, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Значительно снизился объем потребления воды среди юридических лиц. Торговые и фитнес-центры, учебные заведения, многие офисы были закрыты с конца марта. В то же время, находящиеся на самоизоляции жители города, наоборот, стали потреблять больше жизненно важного ресурса.

В то же время, по словам коммерческого директора "Росводоканал Тюмень" Екатерины Шарковой, большинство потребителей своевременно оплачивают услуги.

"Мы благодарим всех, кто не накапливает долги, помогая предприятию стабильно работать и в полной мере выполнять свои обязательства", - рассказала она.

От своевременной оплаты зависит бесперебойное водоснабжение и водоотведение, проведение мероприятий по подготовке к зиме, реконструкция сетей, модернизация объектов и оборудования, повышение качества предоставляемых услуг.

C 1 июня по предварительной записи возобновил работу Центр обслуживания абонентов "Росводоканал Тюмень". Произвести оплату можно и онлайн на сайте водоканала, в личном кабинете ТРИЦ или в мобильном приложении, а также через сайты или мобильные приложения банков.