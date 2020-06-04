Уличное освещение модернизируют в Аромашево

Фото администрации Аромашевского района Фото администрации Аромашевского района

258 светодиодных ламп установили в рамках модернизации системы уличного освещения в Аромашево.

Они будут работать на улицах 1 мая, Строителей, Ленина и участке автодороги Аромашево-Кротово около Чигарева. Также новые лампы появятся на ул. Октябрьской, 60 лет Октября - от дома №1 до детской площадки и от районной больницы до ул. Ленина.

Как рассказал первый заместитель главы района Иван Пятилетов, такой работой муниципалитет занимается уже шесть лет, лампы меняют поэтапно. Светодиодное оборудование существенно экономит бюджет: если старая натриевая лампа потребляет около 280 Вт, то светодиодная - 60 Вт.

"Они стоят почти в два раза дороже, но быстро окупаются - примерно за полгода. Такая экономия позволяет включать уличное освещение круглый год. При этом светодиодные лампы служат почти в пять раз дольше и выглядят современно", - добавил Иван Пятилетов.

Евгения Шевцова