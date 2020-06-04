Серебристые облака и лунное затмение: чем удивит тюменское небо

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полутеневое лунное затмение, часть планет Солнечной системы и пять комет могут наблюдать тюменцы в ночном небе с 4 по 7 июня.

По данным портала Astronet, по-прежнему самыми доступными для наблюдений планетами остаются на неделе Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Марс по-прежнему нужно искать над восточным горизонтом. В наших широтах он восходит около 1 часа 30 минут. Красная планета перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Водолея.

Юпитер и Сатурн можно наблюдать уже после полуночи. Обе планеты движутся попятно и находятся рядом: Юпитер - в созвездии Стрельца, Сатурн - в Козероге.

На фоне вечерней зари можно наблюдать Меркурий. Он находится в созвездии Близнецов и перемещается в одном направлении с Солнцем. В 23 часа 20 минут Меркурий уходит за горизонт.

5 июня наступит полнолуние, при котором произойдет полутеневое лунное затмение. Естественный спутник попадет в полутень Земли и лишь частично заслонит Солнце. Выглядеть это будет, будто диск Луны с одной стороны стал темнее. Наблюдать явление можно невооруженным глазом, однако чтобы рассмотреть детали, лучше воспользоваться телескопом или биноклем.

Из комет самые яркие на этой неделе PANSTARRS (C/2017 T2) и ATLAS (C/2019 Y1), обе проходят по созвездию Большой Медведицы. Еще две кометы - ATLAS (C/2019 Y4) и Энке движутся по созвездию Тельца, SWAN (C/2020 F8) - в созвездии Возничего.

Также всю неделю при условии ясной погоды в утренних и вечерних сумерках возможно появление серебристых облаков.

Евгения Шевцова