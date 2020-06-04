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Эксперимент по внедрению электронного документооборота стартовал на портале Роструда

Общество, 18:27 04 июня 2020

МегаФон | Фото: МегаФон

На портале Роструда начался эксперимент по внедрению электоронного документооборота, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Он предполагает перевод в электронный вид части внутренних документов работодателя, которые касаются трудовых отношений: приказов о найме и увольнениях, трудовых договоров, распоряжений, локальных нормативных актов. Раньше было необходимо наличие некоторых документов в бумажном виде.

Финансируется эксперимент в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Компании, желающие в нем участвовать, могут подать заявление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. При этом работников к нему можно будет привлекать только с их согласия. Срок начала эксперимента компании смогут определить самостоятельно, после подачи заявки.

Опыт может быть организован на основе портала "Работа в России" или при помощи собственных информационных систем компаний.

На портале Роструда для перевода документооборота в электронный вид появится соответствующая подсистема. С 20 июля по 4 сентября она будет находиться в опытной эксплуатации, а с 1 октября должна стать доступной для всех желающих.

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# Роструд , эксперимент , электронный документооборот

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